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НовостиОбщество1 августа 2023 10:44

Врачи из КуZбасса прооперировали раненого под обстрелом ВСУ ребенка

Девочка Мира из донбасской Горловки в конце мая получила осколочное ранение во время обстрела украинских нацистов
Фото: телеграм-канал губернатора КуZбасса Сергея Цивилева

Фото: телеграм-канал губернатора КуZбасса Сергея Цивилева

Осколок застрял в области тазобедренного сустава. Школьнице оказала первую помощь Екатерина Барредо, хирург из бригады кузбасских врачей, которые сейчас работают на Донбассе. Однако ребенку потребовалась более сложная операция.

По поручению губернатора КуZбасса Сергея Цивилева девочку перевезли в Кемерово. В областной больнице имени Атаманова врачи извлекли осколок микрохирургическим методом.

Операцию провели Владислав Баковский - заведующий хирургическим отделением № 4, кандидат медицинских наук, врач травматолог-ортопед; Иван Ситников - врач травматолог-ортопед; Сергей Андриянов - врач анестезиолог-реаниматолог; Светлана Токарева - операционная медицинская сестра и Татьяна Кравченко - медицинская сестра-анестезист.

«Благодарю бригаду медиков, которые спасли маленькую Миру и дали ей шанс на полное выздоровление. Наши кузбасские врачи – профессионалы, всегда готовые прийти на помощь», - отметил Сергей Цивилев.

9-летняя Мира полностью восстановится и сможет нормально ходить уже через 2-3 недели.