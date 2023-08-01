Глава правящей партии Грузии назвал политической провокацией протест в Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что протесты, подобные прошедшим перед лайнером Astoria Grande с российскими туристами, прибывшим в порт Батуми из Сочи, связаны с экономическими успехами Грузии. Он указал на то, что такими компаниями недоброжелатели стараются сократить турпоток в страну.

«Туристический сектор играет важную роль в росте экономики Грузии … Неудивительно, что недоброжелатели Грузии крайне обеспокоены экономическим прогрессом страны, в первую очередь, коллективное «Национальное движение» и его зарубежные покровители», - приводит грузинский «Первый канал» заявление политика.

Кобахидзе назвал прошедшие демонстрации ксенофобскими кампаниям, которые являются политической провокацией для сокращения турпотока.

Напомним, после остановки в Батуми круизного лайнера, который направлялся из Сочи в Турцию, грузинские оппозиционеры начали выражать свое недовольство. Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе также заявил, что такие протесты направлены против мирного развития Грузии