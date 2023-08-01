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НовостиПолитика1 августа 2023 11:08

Воздушная тревога второй раз за день объявлена во всех областях Украины

Сигнал прозвучал около 13:15 по московскому времени
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога второй раз за день объявлена во всех областях Украины

Воздушная тревога второй раз за день объявлена во всех областях Украины

Фото: REUTERS

На всей территории Украины во вторник, 1 августа, во второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Сообщается, что сигнал звучал около 13:15 мск.

Напомним, первый сигнал тревоги раздался в Харьковской области в 0.01 во вторник, 1 августа, а после этого распространился по всей территории Украины.

Как писал сайт KP.RU, ранее серия взрывов была отмечена в городе Херсон, который находится под контролем Киева. Об этом заявляли украинские СМИ.