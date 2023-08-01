Казахстан отказал США в экстрадиции задержанного россиянина Кислицина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Казахстана отказали Соединенным Штатам в экстрадиции руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина. Он будет выдан России, уточнил консул-советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов.

«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», - цитирует Оганова ТАСС.

Напомним, Кислицин был объявлен в розыск в России в конце июня 2023 года. Согласно данным правоохранителей, сотрудника компании F.A.C.C.T. подозревают в получении информации, которая попасть к нему не должна была. По версии следствия, он неправомерно получил доступ к компьютерным данным, охраняемым законом.

Позже стало известно, что Кислицин был задержан в Казахстане по требованию Вашингтона. Тогда сообщалось, что Россия будет добиваться экстрадиции своего гражданина.

Сайт KP.RU писал о том, что в июне 2023 года кипрские власти приняли решение об экстрадиции в ФРГ курдского активиста Кенана Айяза, которого обвиняют в причастности к террористической деятельности.