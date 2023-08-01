Индекс Мосбиржи превысил отметку в 3 100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник, 1 августа превысил отметку в 3 100 пунктов, что произошло впервые с 22 февраля прошлого года. Об этом говорят данные Московской биржи.

По данным 14:06 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, поднявшись до 3 100,36 пунктов.

К 14:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и уже находится на уровне 3 100,81 пункта, прибавив таким образом 0,89%. Индекс РТС тем временем прибавлял 0,64%, поднявшись до 1 064,2 пункта.

Напомним, днем ранее, 31 июля, в ходе торгов на Мосбиржи курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля 2023 года. При этом изначально курс американской валюты упал на 2,75 рубля, а курс евро снизился на 4,25 рубля, тем не менее уже в 7:19 доллар вырос на 0,7% и достиг отметки в 92,35 рубля, европейская валюта подорожала до 101,88 рубля.