ЕС отреагировал на украинские атаки беспилотников на "Москва-Сити"

ЕС призвал Россию не использовать атаки БПЛА в Москве для эскалации спецоперации. Фото: Пелагия Тихонова/АГН "Москва"

Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Россию не использовать факт атаки украинских беспилотников на "Москва-Сити" 1 августа для эскалации боевых действий в зоне проведения спецоперации. Такое заявление сделала представитель дипслужбы ЕС Набила Массрали на брифинге в Брюсселе.

При этом в ЕС якобы не знают, кому принадлежат беспилотники, совершившие атаку на Москву. "ЕС не имеет никакой независимой информации о деталях этого инцидента или происхождении беспилотников", - сказала Массрали.

Массрали также заявила, что то оружие, которое Киев получает по линии Европейского фонда мира, может применяться исключительно для защиты территориальной целостности Украины.

Напомним, в ночь на 30 июля, а также в ночь на 1 августа украинские беспилотники атаковали "Москва-Сити", оставив незначительные повреждения на фасаде офисных зданий. Российская система ПВО сбила вражеские БПЛА.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза нового удара БПЛА по Москве "очевидна", при этом все необходимые меры применяются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия оставляет за собой право жестко ответить на террористические атаки киевского режима.