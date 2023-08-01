«Всем наплевать»: ВСУ на фоне провала наступления вербуют даже американских уголовников Фото: REUTERS

В Вооруженные силы Украины начали вербовать всех без разбора, включая иностранных преступников. Так например в одном из подразделений служит Крэйг Лэнг, который обвиняется в двойном убийстве в Америке. Об этом рассказали в издании The Intercept.

— Родившийся в Северной Каролине Крэйг Лэнг вступил в ряды армии США в возрасте 18 лет. После службы, закончившейся при невыясненных обстоятельствах, он переехал на Украину и жил там с 2015 года, — говорится в публикации.

Сам Лэнг говорит, что украинские власти не придали значение его преступному статусу. Проходил службу он в «Правом секторе»* и заявляет, что разделяет их ультранационалистическую идеологию. В Минюсте Украины отказались комментировать статус Крэйга Лэнга.

Ранее стало известно, что в Воронежской области задержали трех пособников украинского националистического подразделения. Их завербовали еще в начале спецоперации, а теперь им предъявлено обвинение в госизмене.

*Запрещенная в РФ террористическая организация