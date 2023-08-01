Пригожин станет наставником музыкального проекта в Белоруссии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный российский продюсер Иосиф Пригожин согласился стать одним из наставников белорусского музыкального шоу «Фактор.by». Об этом рассказали РИА Новости с его слов.

— Я принял приглашение. Предложили коллеги из нашего дружественного государства, и я согласился, — заявил Пригожин.

«Фактор.by» — это развлекательное музыкальное шоу, которое началось в декабре 2022 года, а выпуски транслируют на федеральном телеканале «Беларусь 1». Один из наставников проекта Сергей Соседов официально заявил о своем уходе с проекта, поскольку хочет заняться другими делами, а этой новостью он поделился сразу после победы своего участника во втором сезоне шоу.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что именно он посоветовал Инстасамке пластического хирурга Тимура Хайдарова, а также хотел отдать ей свой жир для увеличения ягодиц.