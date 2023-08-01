В Абхазии в 20 раз увеличен штраф за появление на улице в купальниках Фото: Иван ВИСЛОВ

В Абхазии со вторника, 1 августа, в 20 раз увеличили штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Теперь за такое правонарушение придется заплатить до 6 тысяч рублей.

Во всех городах Абхазии должны разместить информационные стенды, которые предупреждают туристов о новых штрафах.

Ранее за такое правонарушение грозил штраф в размере 300 рублей. Штрафовать будут за неподобающий вид во всех общественных местах, в том числе стадионах и в парках, за исключением пляжей и мест для купания.

«Любой сотрудник, который увидит такое правонарушение или любой гражданин может обратиться по телефону 02 и сообщить, что, к примеру, в ресторан зашел человек в плавках. Сотрудник милиции приедет, отреагирует в соответствии с законом», - приводит ТАСС заявление замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что отдых в отелях Абхазии стал еще дешевле. Напомним, как отмечалось скидки на размещение в июне текущего года доходили до 30%.