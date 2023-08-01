Около 40% американцев выступили против военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 40% американских граждан не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Киеву. Об этом говорят результаты опроса, который провела газета New York Times вместе с исследовательским институтом Siena College poll.

Как сообщается, против «предоставления дополнительной военной и экономической помощи Украине» выступил 37% опрошенных, среди которых «категорически против» выделения новых пакетов помощи Киеву выступило 22%, а 15% - «скорее не поддерживают» такие шаги.

Уточняется, что против выделения помощи Украине чаще выступают сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, таких было 55%. Тем временем, среди сторонников действующего главы Белого дома Джо Байдена за выделение дополнительных пакетов помощи Киеву высказалось 77% опрошенных.

В опросе New York Times и Siena College poll приняли участие 1329 человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь НАТО, вызывая этим вопросы у налогоплательщиков в западных странах.