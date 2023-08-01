Аналитики рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск

Россияне не хотят отказывать себе в длительном отпуске Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне мечтают отдыхать не менее четырех недель подряд, об этом со ссылкой на аналитическое исследование сообщает RT.

«Согласно результатам исследования, по мнению 25% респондентов, отпуск должен длиться больше 28 дней», - отмечают аналитики.

При этом, лишь 3% опрошенных уверены, что для отпуска достаточно 10 дней. А каждый пятый согласен отдыхать три недели.

Любопытно, что чем моложе респондент, тем меньше он готов отдыхать: на короткий отпуск согласны, по данным аналитиков, россияне до 34 лет, те, кто старше, предпочитают уходить в отпуск на срок от четырех недель и более.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек со всей страны.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в 2023 году россияне стали реже отказывать себе в отпуске по сравнению с прошлым годом. По данным опроса, в текущем году от отпуска отказались 37% человек, тогда как в 2022 году — более половины респондентов.

Тем, кто планирует отпуск с детьми, эксперты советуют обязательно готовиться к поездке заранее — сделать все обязательные прививки, а также собрать аптечку. Важно иметь с собой адсорбенты, жаропонижающие и другие предметы первой необходимости, сообщает «Пятый канал».