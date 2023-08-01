Планировавший теракт в школе подросток задержан в Самарской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка в Самарской области, которого подозревают в приготовлении теракта в школе. Об этом во вторник, 1 августа, заявила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в период с 2022 года по 2023 год подросток принял решение совершить поджег одной из школ региона, а позже принялся изготавливать самодельное оружие и приобрел зажигательную смесь.

«Преступный умысел был направлен на совершение резонансного преступления - террористического акта путем совершения действий, устрашающих население и создающих опасность гибели людей», - говорится в заявлении ведомства, где также уточняется, что в отношении школьника выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области, школьника задержали на подходе к «схрону», где был сверток с четырьмя бутылками с зажигательной смесью.