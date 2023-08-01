Названа сумма, которую потеряет Грузия в случае запрета на въезд россиянам

Экономика Грузии понесет серьезные убытки без российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономику Грузии ждут колоссальные убытки, если правительство решит полностью запретить въезд в страну российским туристам. С таким заявлением выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По словам Кобахидзе, если российские туристы перестанут приезжать в Грузию, то экономика страны будет ежегодно терять примерно 1 миллиард долларов.

"Это при том, что наша экономика составляет 30 млрд долларов. Это означает, что будут потеряны 20-30 тысяч рабочих мест", - сказал депутат.

Кроме того, Кобахидзе высказался о прибытии круизного лайнера Astoria Grande из России в порт Батуми. Он раскритиковал бывшую правящую партию "Единое национальное движение" за митинг против прибытия лайнера с российскими туристами на борту. По его мнению, подобные действия наносят экономический урон Грузии.

Ранее KP.RU рассказал, почему Грузия так негостеприимна по отношению к россиянам, и что на самом деле скрывается за антироссийскими протестами в Батуми.