ВТБ поддержит фестиваль скорости и музыки Garage Fest

Четырехчасовая гонка на выносливость суперкаров, спортивных прототипов, серийных моделей и нестареющей «классики», соревнования по дрифту, презентации формульных болидов, выставка редких автомобилей, живая музыка – вот что ждет гостей фестиваля в ближайшие выходные.

- Уже второй год Garage Fest проходит при поддержке ВТБ. Для нас участие в подобных проектах – возможность формировать и сохранять наследие страны: поддерживать работу уникальных спортивных объектов и развивать зрелищные виды спорта, – сказал старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Автогонка состоится в первый день фестиваля. Это будет четыре часа драйва и скорости на современной трассе автодрома, техничные обгоны и заезды в паддок, смены пилотов, молниеносные дозаправки. Все то, за что и любят автоспорт.

В специальной тематической зоне «Автокультура» будут выставлены больше 100 редких автомобилей, предоставленных частными коллекционерами, музейными складами и реставрационными мастерскими. А еще здесь можно будет увидеть не только винтажные раритеты, но и редкие спорткары современности. Некоторые из них проедут во время специального заезда-парада.

В рамках фестиваля пройдет 4-й этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS EUROPE. В нем примут участие молодые спортсмены и признанные мастера дрифта, победители национальных и международных соревнований.

На фестивале будет открыто специальное пространство ART.SPORT.VTB, призванное продемонстрировать единство спорта, живописи и музыки. На площадке ВТБ стрит-арт художник Александр Тито проведет мастер-класс по росписи гоночного автомобиля. В субботу Тито выступит с лекцией о культурной миссии в автоспорте, которая будет транслироваться в онлайн Лектории банка ВТБ.

На фестивале выступят звезды российской эстрады. В субботу на сцену выйдут Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а в воскресенье зрители услышат хиты Мари Краймбрери. В заключительный день фестиваля перед зрителями выступит оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича, который находится под патронажем банка. Музыканты исполнят мировые хиты.