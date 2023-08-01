Воздушная тревога третий раз за сутки прозвучала во всех областях Украины Фото: REUTERS

Во всех областях Украины во вторник, 1 августа, третий раз за стуки была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Напомним, первый сигнал тревоги раздался в Харьковской области в 0.01 во вторник, 1 августа, после чего распространился по всей территории Украины. Как сообщалось, второй сигнал звучал около 13:15 мск.

На этот раз воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины около 15.30 мск.

Ранее серия взрывов была замечена в городе Херсон, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщали украинские СМИ.