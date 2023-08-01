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НовостиВ мире1 августа 2023 12:47

Воздушная тревога третий раз за сутки прозвучала во всех областях Украины

Воздушная тревога прозвучала около 15.30 по московскому времени
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Воздушная тревога третий раз за сутки прозвучала во всех областях Украины

Воздушная тревога третий раз за сутки прозвучала во всех областях Украины

Фото: REUTERS

Во всех областях Украины во вторник, 1 августа, третий раз за стуки была объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Напомним, первый сигнал тревоги раздался в Харьковской области в 0.01 во вторник, 1 августа, после чего распространился по всей территории Украины. Как сообщалось, второй сигнал звучал около 13:15 мск.

На этот раз воздушная тревога прозвучала по всей территории Украины около 15.30 мск.

Ранее серия взрывов была замечена в городе Херсон, который находится под контролем киевского режима. Об этом сообщали украинские СМИ.