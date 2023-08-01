Адвокат рассказал, что грозит напавшим на чемпиона Европы Шабалкина

Никита Шабалкин прославился в баскетболе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, какое наказание может грозить напавшим на спортсмена Никиту Шабалкина. Как сообщает Газета.ru, злоумышленникам может грозить до 12-ти лет тюрьмы.

«Вероятнее всего, уголовное дело будет возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». В данном случае наказание будет до 12 лет лишения свободы», - сказал Калинов.

Правозащитник добавил, что, согласно существующей судебной практике, преступники, вероятно, не смогут отделаться условным наказанием и получат реальный срок.

«Закрытая черепно-мозговая травма, человек в больнице. И, скорее всего, экспертиза, которая потом будет назначена, подтвердит, что здоровью Шабалкина был причинен тяжкий вред», - отметил адвокат.

Ранее «Известия» сообщили, что полиция разыскивает трех людей, избивших Никиту Шабалкина в подмосковных Химках. Источник «Известий» рассказал, что один из участников драки уже установлен.

По данным «Пятого канала» Никита Шабалкин прославился в баскетболе. Он получил звание заслуженного мастера спорта России и чемпиона Европы в 2007 году. Спортсмен выступал на позиции тяжелого форварда и центрового игрока.