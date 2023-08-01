Лукашенко заявил о намерении оставить бойцов ЧВК «Вагнер» в белорусской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своем желании оставить прибывших в республику бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» служить по контракту в белорусской армии.

Лукашенко указал на то, что идея о размещении бойцов «Вагнера» в Белоруссии была его инициативой и он не жалеет об этом. «Я хочу оставить этих ребят в вооруженных силах нашей страны. И, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», - отметил он.

Кроме того, белорусский лидер также призвал жителей республики не переживать из-за усиленного внимания к боевой подготовке солдат. «К войне мы не стремимся», - заявил президент Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко также опроверг сообщения о выдвижении ЧВК «Вагнера» к границе с Польшей, отметив, что бойцы группировки дислоцированы во временном лагере «в центре Беларуси».