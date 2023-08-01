Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: украинское наступление стало бойней для ВСУ Фото: REUTERS

Западные страны требуют решительности от украинских военных, которые не готовы к столкновениям с ВС РФ. Это превращает наступление ВСУ в бойню, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

"На украинцев давят со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро", - заявил Джонсон.

Из-за этого ВСУ приходится оставлять военных и технику на линию обороны российских военных. По словам эксперта, они отправляют солдат на убой. Также Джонсон добавил, что ключевой проблемой украинских войск является нехватка артиллерии и полное отсутствие авиации. Поэтому их силы будут и далее уменьшаться.

Также бывший аналитик ЦРУ заявил, что большая часть переданных Украине Западом артиллерийских установок так называемого "натовского калибра" - 155 миллиметров - уничтожена российскими войсками.