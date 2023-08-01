Матвиенко предложила Путину создать совет по интеграции новых регионов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин во вторник, 1 августа, встретился с председателем Совета федерации РФ Валентиной Матвиенко. В ходе общения с российским лидером спикер Совфеда предложила создать совет по интеграции новых регионов.

«У нас есть такое предложение, Владимир Владимирович: при Совете Федерации как палате регионов создать совет по интеграции новых регионов», - сказала Матвиенко.

Она пояснила, что, с одной стороны, такой орган может помочь региональным парламентам в законотворческой работе. С другой стороны, по мнению председателя Совфеда, совет может заниматься парламентским контролем по ключевым вопросам на новых территориях.

«У нас есть такой опыт. Мы создали совет по региональному здравоохранению», - рассказала Матвиенко.

В качестве примера она привела Крым, где совет включился в процесс лицензирования медучреждений.

«На сегодня уже более 70% медицинских учреждений Крыма и Севастополя получили лицензии. Я думаю, что до конца следующего года мы полностью эту тему закроем», - проинформировала Матвиенко.

Сайт KP.RU писал о встрече Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. На ней последний подвел итоги весенней сессии нижней палаты парламента. В частности, Володин рассказал, что 54 закона были приняты специально для новых регионов, чтобы привести их правовое поле в соответствие с остальной Россией.

Ранее глава Социального фонда Сергей Чирков на встрече с премьером Михаилом Мишустиным рассказал, что жители новых регионов начали получать единое пособие. Оно уже назначено 210 тысячам проживающим там детей и 4 тысячам беременных женщин.