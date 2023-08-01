Народный артист России Юрий Назаров попал в больницу с сильным ушибом Фото: Борис КУДРЯВОВ

Народный артист Российской Федерации, 86-летний Юрий Назаров госпитализирован. Сейчас он находится в одной из московских больниц. Об этом сам актёр рассказал агентству ТАСС, сообщив, что причиной стало его падение на лестнице в метрополитене.

«Я бежал вприпрыжку через лестницу, зацепился пяткой. <...> Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить», - говорит Назаров.

Артист также рассказал, что сперва добрался до дома, но так как в месте ушиба образовалась гематома - решил не тянуть, и обратился за медицинской помощью. Назаров иронично посетовал, что хоть духом он и молод, но возраст всё же даёт о себе знать.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2020 году Назаров попал в реанимацию, и пребывал в тяжёлом состоянии. Знаменитого артиста тогда госпитализировали с двусторонней пневмонией.