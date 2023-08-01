Пентагон: Запад передаст Киеву F-16 только после подготовки ВСУ к их применению Фото: REUTERS

Страны Запада передадут Украине истребители F-16 только после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) подготовятся к их применению. Об этом заявила помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

«В эти предстоящие несколько месяцев мы будем напряженно работать, особенно с некоторыми, так сказать, ключевыми европейскими союзниками, над тем, чтобы гарантировать получение украинцами необходимых им платформ, а также, конечно, подготовки», - цитирует Карлин ТАСС.

Помощник главы Минобороны США уточнила, что передача самолетов должна состояться через несколько месяцев. Карлин пояснила, что в США хотят гарантировать то, что украинские военные получили всю необходимую подготовку для применения F-16. Она отметила, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Данией и Нидерландами по этому вопросу.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что союзники Киева начнут обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 в ближайшее время.

В свою очередь, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с радио «Комсомольская правда» недавно отмечал, что у Украины не так много осталось летчиков. Оставшимся же, по мнению эксперта, придется долго переучиваться на совершенно новую систему.