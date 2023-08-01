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НовостиЭкономика1 августа 2023 14:05

ПСБ проводит акцию по пенсионным картам

С 1 августа по 30 ноября 2023 года ПСБ проводит акцию для клиентов, получающих пенсионные выплаты от силовых ведомств и Социального фонда России

Единовременная выплата от ПСБ в размере 500 рублей будет начислена новым клиентам банка при оформлении пенсионной карты до 31 октября и совершении по ней покупки на любую сумму в период действия акции. Клиентам, которые переведут в ПСБ свою пенсию и получат первые зачисления на карту в период с 1 сентября до 30 ноября, ПСБ выплатит дополнительно еще 1 500 рублей.

Единовременная выплата в размере 1 500 рублей за перевод пенсионных выплат в ПСБ будет также начисляться и действующим клиентам банка, не получавшим ранее пенсию через ПСБ.