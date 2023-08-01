Жителя Крыма будут судить за подготовку к убийству министра туризма республики Фото: Артем КИЛЬКИН

25-летнего жителя посёлка Советский, находящегося в Крыму, обвиняют в подготовке убийства министра курортов и туризма республики по заказу украинских спецслужб, а также в незаконном хранении и перевозке оружия и взрывных устройств. Об этом сообщил «КП-Крым», со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Представитель украинских спецслужб запланировал преступления в отношении высокопоставленных крымских чиновников. Летом 2022 года он склонил к сотрудничеству жителя поселка Советский. Находясь за пределами России, заказчик за деньги поручил подготовить убийство министра курортов и туризма», - заявили в ведомстве.

Крымчанин получил часть оплаты вперёд, после чего незаконно приобрёл пистолет Glock, патроны к нему, и взрывные устройства. Сотрудники ФСБ узнали о готовящемся покушении, и вовремя пресекли преступную деятельность. Злоумышленника задержали 9 сентября 2022 года, расследование полностью завершено, теперь дело передаётся в суд.

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