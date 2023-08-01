Шойгу провел переговоры с начальником штаба армии Алжира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры с начальном штаба армии Алжира Саидом Шангриха.

"Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы, невзирая на беспрецедентное давление со стороны Запада", - заявил Шойгу на очных переговорах.

Кроме того, глава российского оборонного ведомства высказался о заинтересованности в позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки. Минобороны РФ, по словам Шойгу, готово повысить боевую способность армии Алжира.

Генерал армии Алжира Саид Шанегриха, в свою очередь, заявил, что его страна помнит позицию СССР, занятую во время алжирской революции 1954 года, а также оказанную помощь со стороны России.

Напомним, начальник штаба армии Алжира прибыл в Россию с визитом утром 1 августа.