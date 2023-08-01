Александр Дрозденко: «Ленинградская область сегодня один из самых привлекательных для жизни, быстро развивающихся субъектов Российской Федерации»

Источник: lenobl.ru

«Ленинградцы всегда там, где трудно: мы работаем на новых территориях участвуем в восстановлении Мариуполя, помогаем Енакиево, наши земляки защищают Родину в зоне специальной военной операции. Вместе мы добились многого. Ленинградская область сегодня один из самых привлекательных для жизни, быстро развивающихся субъектов Российской Федерации. Хочу поблагодарить жителей Ленинградской области нашу сплоченную Команду 47 за огромный труд, за все то, что сделано в этом году для нашей земли, для ее людей, для России. Желаю нашей ленинградской семье мирного неба, благополучия и процветания, каждому ленинградцу здоровья и новых жизненных достижений в работе, учебе, в помощи близким, во всех позитивных начинаниях», сказал Александр Дрозденко.

Во всех муниципалитетах региона в честь 96-летия со дня образования области проходят концерты, спортивные и молодежные акции. Центром празднования станет 5 августа город Тосно. В предстоящую субботу для жителей и гостей города будут организованы несколько развлекательных площадок: музыкальная, спортивная, детская, гастрономическая, творческая и многие другие. Яркими событиями торжеств станут шествие делегаций предприятий города, социальных и детских учреждений, праздничный концерт и салют.

По случаю Дня образования Ленинградской области в адрес губернатора Александра Дрозденко и жителей региона поступают поздравления.

«Сегодня Ленинградская область является одним из крупных промышленных центров нашей страны, ее отличают стабильность финансовой системы и высокая инвестиционная привлекательность. Реализуются перспективные социально-экономические проекты, большое внимание уделяется повышению уровня жизни людей, формированию в населенных пунктах области комфортной и современной среды при сохранении их уникального исторического облика. Значительные успехи региона результат плодотворного труда и любви к своей малой родине многих поколений его жителей. Желаю новых достижений и побед, счастья, добра и благополучия», подчеркнула председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко в своем поздравлении.

Главу и жителей региона также поздравили первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин.