Суд не стал арестовывать мать челябинского маньяка

Суд отпустил мать жителя Челябинской области, державшего 14 лет в плену женщину Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский суд не стал арестовывать Валентину Ческидову, мать местного жителя Владимира Ческидова, который на протяжении 14 лет удерживал в плену девушку. Женщину освободили в зале суда.

По информации CHEL.KP.RU, следствие настаивало на аресте Ческидовой. Однако суд не согласился с доводами обвинения и освободил женщину в зале суда.

«Спасибо, что вы меня отпускаете», - заявила мать челябинского маньяка.

Напомним, ранее в челябинском поселке Смолино сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, который 14 лет держал в плену в частном доме женщину. Все эти годы он насиловал ее под угрозой убийства. Позже стало известно, что челябинский маньяк оказался причастен к убийству местной жительницы в 2011 году.

Во вторник, 1 августа, следствие вынесло обвинение челябинскому маньяку по нескольким статьям: о похищении человека, убийстве и изнасиловании. Также обвинение было предъявлено и его матери по статье о похищении человека. По версии следствия, Ческидова помогала сыну удерживать пленницу.

В отличие от матери сам Ческидов решением суда был отправлен в СИЗО на два месяца, то есть до 30 сентября 2023 года.