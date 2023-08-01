Шойгу: Россия и Алжир будут отстаивать свои интересы, несмотря на давление Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во вторник, 1 августа, сообщил, что Россия и Алжир не поддадутся давлению со стороны стран Запада и намерены проводить независимую внешнюю политику. Такое заявление он сделал на встрече с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

«Мы дали ясный сигнал всему миру о том, что Россия и Алжир нацелены проводить независимую внешнюю политику и отстаивать свои национальные интересы», - подчеркнул руководитель российского оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что оба государства будут делать это, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

Сайт KP.RU писал о переговорах Шойгу и Шанегрихи. На них генерал армии Алжира заявил, что его страна помнит позицию СССР, занятую во время алжирской революции 1954 года, а также оказанную помощь со стороны России.

Напомним, ранее в рамках визита российской военной делегации в КНДР Шойгу встретился с руководителем республики Ким Чен Ыном. Они обсудили на переговорах вопросы национальной обороны и безопасности, посетили выставку новых образцов оружия и техники, посетили праздничный концерт и обменялись подарками.