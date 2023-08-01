Обналичившую 1,3 млрд рублей банду теневых банкиров задержали в Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Преступная группировка теневых банкиров, состоящая из восьмерых человек, была задержана в Ростовской области. За 15 лет работы они обналичили порядка 1,3 млрд рублей. Всем лжебанкирам грозит до семи лет лишения свободы, сообщает «КП-Ростов» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Лжебанкиры создали 38 фиктивных компаний, которые, якобы, занимались строительством, грузоперевозками и продажей оборудования. На самом деле, бурная деятельность существовала лишь на бумаге», - говорится в публикации.

Фактически, через подставные фирмы обналичивали средства другие предприниматели, которые таким образом уходили от уплаты налогов. Осуществлялась эта деятельность через фиктивные транзакции, прикрытые сложной цепочкой пересылки денег между разными счетами. За способствование неуплате налогов преступники получали значительные проценты.

Возбуждено уголовное дело, четверо подозреваемых находятся под домашним арестом, ещё четверым запретили определённые действия.

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