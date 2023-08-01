Шойгу заявил, что РФ заинтересована в лидерстве Алжира в региональной безопасности

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с генералом армии Алжира Фото: Минобороны РФ

Россия проявляет заинтересованность в лидирующей позиции Алжира по обеспечению региональной безопасности на севере Африки. С таким заявлением выступил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на очных переговорах с начальником штаба Национальной народной армии Алжира Саидом Шанегрихой.

"Мы заинтересованы в лидирующей позиции Алжира в укреплении региональной безопасности и стабильности на севере Африки", - заявил Шойгу, отметив готовность Минобороны России боевую способность алжирской армии.

Ранее KP.RU сообщил, что Шойгу заявил о готовности России вместе с Алжиром отстаивать свои национальные интересы, несмотря на давление со стороны Запада.

Напомним, ранее в июле Сергей Шойгу посетил КНДР и провел переговоры с главой республики Ким Чен Ыном. На встрече стороны обсудили вопросы национальной обороны и безопасности, а также посетили праздничный концерт и обменялись подарками.