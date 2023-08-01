Что случилось за день: главные события 1 августа

Шойгу представил к наградам экипаж танка, остановившего колонну ВСУ Фото: Тимур ХАНОВ

Российский министр обороны Сергей Шойгу представил членов экипажа танка, который смог в одиночку остановить колонну бронетехники ВСУ, к государственным наградам. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, кадры боя, где российский танк в одиночку остановил колонну техники украинской армии, видели в Кремле. По его словам , там восхитились героизмом экипажа. Церемония вручения госнаград пройдет 2 августа 2023 года.

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