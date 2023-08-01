В Шлиссельбурге, Кировске и Отрадном реконструируют очистные сооружения

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Александр Дрозденко отметил во время пресс-конференции, посвященной задачам в сфере ЖКХ и экологии, что реконструкция и модернизация очистных сооружений на берегах рек — одна из ключевых задач региона. Ее реализация поддержана на федеральном уровне. С этой целью глава области на днях встречался с заместителем министра природных ресурсов РФ Павлом Барышевым.

«Шлиссельбург, Кировск, Отрадное, города на берегах Свири и Волхова войдут в федеральный проект по оздоровлению Ладоги. Благодарю президента России Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентину Матвеенко за поддержку проекта на федеральном уровне. Благодаря этому решению в городах Ленобласти планомерно пройдет реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор пояснил, что в этом году на приведение в порядок коммунальной инфраструктуры выделяется порядка 8,5 млрд рублей. Это рекордная сумма для региона сумма. Ресурсы, в том числе, федеральная финансовая поддержка, будут направлены на обустройство сетей и инфраструктурных объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса.

Глава области напомнил, что сейчас во всех районах Ленинградской области идут работы по благоустройству общественных и дворовых территории. В этом году обустроят более полутора сотен объектов. Работы на 106 из них — в парках, на набережных, площадях и бульварах ведутся по национальному проекту «Жилье и городская среда». На десятках дворовых территорий и общественных пространств реализуются региональные программы. Число обновляемых пространств ежегодно растет.