Терапевт предупредила об опасности употребления холодного арбуза

Врач не рекомендует есть арбуз людям с ослабленным иммунитетом Фото: Оксана ЗУЙКО

Людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом лучше воздержаться от употребления холодного арбуза даже в жаркий летний день. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на терапевта Людмилу Лапу.

«Инфекция, которая есть в организме человека, в нормальных условиях не активирована. А когда в организм попадает холод, то это может случиться. Как только у нас воспаляются десны, сразу воспаляется горло. Может быть даже ангина», - рассказала терапевт.

Врач добавила, слизистая горла и рта - это место, где инфекция «гнездится». А употребление холодных продуктов может спровоцировать распространение заразы и развитие новых заболеваний.

«Это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем», - пояснила врач.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала в беседе с RT, что перед покупкой арбуза по нему стоит постучать ладонью или пальцами. Звук должен быть умеренный: сильно звенящий арбуз, возможно, не успел дозреть. А если при ударе нет звука или он глухой, то, скорее всего, ягода перезрела.

Телеканал «360» писал, что лучше всего покупать арбузы в августе и сентябре, однако, в других странах могут быть более ранние сроки созревания ягоды.