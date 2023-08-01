Группа военных арестована в Сьерра-Леоне по подозрению в подготовке переворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейские арестовали несколько высокопоставленных военные в Сьерра-Леоне, их подозревают в подготовке переворота в стране. Об этом говорится в сообщении в коммюнике правоохранительных органов.

Уточняется, что подозреваемые хотели использовать якобы мирные протесты, запланированные на период с 7 по 10 августа, в качестве прикрытия для нападений.

По данным издания Sierra Leone Telegraph, аресты не стали неожиданностью для экспертов, которые заявляют о нарастающем противостоянии между властями и военными в стране на фоне заявлений о фальсификации недавно прошедших выборов, в которых победил действующий президент Сьерра-Леоне Джулиос Био.

Сайт KP.RU писал о том, что зимой прошлого года немецкая полиция провела широкомасштабную и беспрецедентную операцию по предотвращению в стране госпереворота. Рано утром 7 декабря около трех тысяч полицейских нагрянули с обысками в 130 домов и квартир по всей Германии. Среди подозреваемых оказались 52 человека, 25 из них были арестованы. Все они подозреваются в участии в право экстремистской группировке, чья цель была возрождение Второго Рейха.

Напомним, недавно военные устроили госпереворот в Нигере. 27 июля они заявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Также они объявили о закрытии всех границ и введении комендантского часа.