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НовостиПолитика1 августа 2023 14:59

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с дружбой волка и овцы

Западная часть Украины может "утонуть в объятьях соседа", считает официальный представитель МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Захарова сравнила отношения Польши и Украины с волком и овцой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем личном Telegram-канале прокомментировала новость о том, что посла Польши Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов министра о неблагодарности Киева.

По мнению Захаровой, отношения Варшавы и Киева схожи с дружбой волка и овцы. "Знаете, это как волк, который говорит овце: ты бы начала ценить, что из всей отары я выбрал именно тебя на ужин. И тут овца, хоть и паршивая, стала догадываться, что это будет ужин не на двоих", - написала дипломат.

Захарова добавила, что на Банковой улице в центре Киева начинают смутно подозревать неладное от коллег из Польши. "Западная часть Украины может утонуть в дружеских объятьях соседа", - заключила Захарова.

Напомним, 31 июля польский министр Марчин Пшидач в эфире местного телевидения заявил о том, что Украине пора начать ценить то, что Польша делает для неё. После этого польского посла на Украине вызвали в украинское Министерство иностранных дел в Киеве.