Тело 8-летнего мальчика с перевернувшейся моторной лодки нашли в Чувашии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Чувашии найдено тело 8-летнего мальчика, который находился на перевернувшейся в акватории реки Волга моторной лодке. Спасатели обнаружили тело в нескольких километрах от места, где произошла трагедия. Об этом сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Мальчик пропал после того, как на Волге затонул катер. Ребенок был обнаружен у берега в нескольких километрах от ЧП. При этом судьба водителя катера остается неизвестной», - говорится в публикации.

В настоящий момент спасатели продолжают поиски, необходимо найти ещё одного человека с перевернувшейся лодки, водителя.

Ранее KP.RU сообщил, что в моторной лодке, которая перевернулась на Волге 29 июля 2023 года, находились десять человек. Изначально сообщалось об одном погибшем - им оказался 6-месячный младенец.