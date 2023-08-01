Кардиохирург рассказал, какие привычки способны спровоцировать инфаркт

Чтобы избежать тяжелых последствий, нужно вовремя обращаться к врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вредные привычки и наследственная предрасположенность способны спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте. При этом, чем моложе пациент, тем тяжелее для него будут последствия, об этом рассказал RuNews24.ru кардиохирург Андрей Лысенко.

«У инфаркта в молодом возрасте тяжесть выше за счет того, что происходит резкое расстройство нормального коронарного кровотока. Это повышает и риск летальных исходов», - заявил врач.

По словам Лысенко, пагубно на здоровье могут сказаться избыточный вес, курение, чрезмерное употребление алкоголя, а также малоподвижный образ жизни. Кроме того, в группе риска пациенты любого возраста с сахарным диабетом, высоким артериальным давлением, и те, у кого наследственность отягощена сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«При наследственной предрасположенности надо обязательно проверять уровень холестерина», - заявил эксперт, добавив, что не лишним будет также провести генетические исследования.

Исследования может назначить специалист, исходя из конкретного случая.