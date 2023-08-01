Один человек пострадал из-за нападения на консульство Швеции в Измире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В турецком Измире в результате нападения на консульство Швеции пострадал один человек. Об этом сообщает портал Mynet.

Пострадавшей оказалась сотрудница дипмиссии, она получила тяжелое ранение. По информации издания, совершивший нападение имел гражданство Сирии.

По предварительным данным, причиной нападения стали проблемы при процедуре получения визы.

Напомним, 31 июля 2023 года около здания шведского парламента в Стокгольме прошла очередная акция с сожжением священной мусульманской книги - Корана. По информации источника, организаторами прошедшей акции стали два человека. Ими оказались мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Изначально они пинали между собой Коран, после чего отправились к зданию шведского Риксдага и подожгли священное писание.