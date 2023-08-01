«Ей запудрили голову»: стало известно о странном увлечении Натали перед смертью мужа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После внезапной смерти мужа российской певицы Натали, подробности ее жизни все чаще стали мелькать в инфополе. Так например певица Анна Калашникова поделилась тем, что большую роль в жизни Натали в последнее время начали играть экстрасенсы и маги.

— Они так запудрили ей голову, что она потеряла связь с реальностью. Я знаю, что многие коллеги согласны со мной, — подчеркнула Калашникова в беседе с сайтом mk.ru.

Она поведала, что за каждый сеанс с очередным «магом» Наталья Рудина (настоящее имя Натали. — прим. ред.) платила около 40 тысяч рублей. При этом артистка даже открыто говорила об этом в интервью. Натали регулярно общалась с эзотериками по различным вопросам, включая личную жизнь.

Анна Калашникова также добавила, что те чувства, которые переживает сейчас Натали из-за утраты мужа, «врагу не пожелаешь». Ее муж всегда был рядом в любой ситуации и было сразу видно, что у них настоящая любовь.

Ранее стало известно, что за две недели до смерти мужа Натали перенесла еще одно потрясение — смерть его отца. По некоторой информации, причиной смерти мужа певицы могли стать последствия ковида.