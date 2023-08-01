Политолог Ярошева считает облик Крыма свидетельством благих намерений РФ к новым регионам

В этом году музей-заповедник «Херсонес Таврический» стал площадкой для праздника искусства в седьмой раз Фото: Евгения ГУСЕВА

Современный облик Крыма может свидетельствовать о предстоящих позитивных изменениях и в новых регионах России. Об этом рассказала изданию «Ридус» член экспертного клуба «Дигория», политолог Дарья Ярошева.

«Нынешний облик Крыма свидетельствует о благих намерениях России в отношении новых регионов. Российская помощь и поддержка могут стать шансом сделать эти территории безопасными, прогрессивными в экономическом плане, привлекательными для инвестирования», - считает Ярошева.

Политолог также спрогнозировала развитие регионов с точки зрения поддержки историко-культурного наследия. В качестве примера такого развития она назвала Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», который проходит с 26 июля по 13 августа в Севастополе.

«Гости фестиваля увидят результаты масштабного проекта по возрождению историко-культурного наследия Крыма», - добавила Ярошева.

Напомним, в этом году музей-заповедник «Херсонес Таврический» стал площадкой для праздника искусства в седьмой раз. Международный фестиваль оперы и балета в Севастополе открылся гала-концертом из классических балетных и современных постановок в исполнении зарубежных звезд и солистов главных российских театров: Большого, Мариинского, Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.