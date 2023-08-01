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НовостиВ мире1 августа 2023 16:28

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия, чтобы отдохнуть и перевооружить ВСУ

Россия уверенно побеждает на поле боя, признал американский эксперт
Дарья ЧИПУРНАЯ
Экс-агент ЦРУ раскрыл планы США

Экс-агент ЦРУ раскрыл планы США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон хочет добиться перемирия между Киевом и Москвой с целью перевооружить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое мнение выразил бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в интервью каналу London Real на YouTube.

"Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения", - сказал Рикардс, отметив, что это даст возможность украинским военным передохнуть и перевооружиться.

По словам экс-советника ЦРУ, Россия не даст свое согласие на подобные условия американцев, так как Вооруженные силы (ВС) РФ уверенно движутся к победе на поле боя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник не имел успеха и был везде отброшен в попытках провести контрнаступление в зоне проведения спецоперации.