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НовостиОбщество1 августа 2023 16:34

Психолог рассказала, как лучше подготовить ребенка к школе

Психолог Екушевская посоветовала родителям готовить ребенка к школе с пяти лет
Роман ПОЛОСИКОВ
Психолог рассказала, как лучше подготовить ребенка к школе

Психолог рассказала, как лучше подготовить ребенка к школе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наиболее распространенная ошибка родителей при подготовке ребенка к школе — позднее начало. Об этом просчете рассказала психолог Анастасия Екушевская в беседе с «Газетой.Ru».

— Рекомендуется начинать примерно в пять лет. В этом возрасте дети уже способны анализировать информацию и заниматься системно. А за два года можно без спешки подготовиться к школе, — подчеркнула эксперт.

На успеваемость школьников также позитивно влияет физическая активность. Во время занятия спортом дети могут справиться со стрессом, который они получают во время школьных занятий. Об этом рассказали на сайте телеканала «360».

Для помощи родителям в Государственной думе Российской Федерации предложили ввести специальные сертификаты, которые позволят частично покрывать затраты на школьную форму. Такое решение также поможет при подготовке ребенка к школе. Об этом рассказали на портале RT.