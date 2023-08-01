В ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву

В офисе генсека ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация Объединенных Наций (ООН) осуждает украинскую атаку беспилотников на "Москва-Сити", которая произошла 1 августа. С таким заявлением на брифинге выступил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.

В ООН заявили, что выступают против всех нападений на гражданские объекты. "Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", - сказал Хак.

Ранее с критикой действий киевского режима по отношению к Москве выступил и Евросоюз, заявив, что переданные ВСУ вооружения должны быть использованы исключительно на их территории.

Напомним, в ночь на 30 июля и в ночь на 1 августа офисные здания в деловом центре столицы подверглись атаке со стороны украинских беспилотников. Российская система ПВО сбила вражеские БПЛА, чьи осколки оставили незначительные повреждения на фасаде зданий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры в связи с атаками беспилотников применяются. Мария Захарова добавила, что Россия оставляет за собой право жестко ответить на террористические атаки киевского режима.