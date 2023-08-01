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НовостиПолитика1 августа 2023 16:55

"Мы очень устали, они так упорно сражаются": бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских военных

CNN: украинские бойцы пожаловались на стойкость российских военных в зоне СВО
Юлия ВАСИЛЬЕВА
"Мы очень устали, они так упорно сражаются": бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских военных

"Мы очень устали, они так упорно сражаются": бойцы ВСУ пожаловались на стойкость российских военных

Фото: Александр КОЦ

Военные ВСУ пожаловались на стойкость российских обороняющих военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинских бойцов.

В статье говорится о том, что российские вооруженные силы не только продолжают сопротивляться, их сопротивление заметно усиливается. Из-за этого бойцы ВСУ впадают в отчаяние. По информации канала, украинцы признались, что "очень устали".

"Они (российские военные) так упорно сражаются", - приводит слова бойцов ВСУ CNN.

Кроме того, Киев и Запад не рассчитывали на серьезные укрепления фортификационных сооружений российской армии.

Между тем, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что западные страны требуют решительности от украинских военных, которые не готовы к столкновениям с ВС РФ.