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НовостиЗвезды1 августа 2023 16:52

"Женщины настроены агрессивно": Против хирурга Хайдарова появился чат в месенджере

Адвокат Добровинский: женщины создали чат для обсуждения дела хирурга Хайдарова
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Хирург Хайдаров оказался в центре громкого скандала

Хирург Хайдаров оказался в центре громкого скандала

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дело хирурга Хайдарова активно обсуждают пользователи интернета, в одном из мессенджеров даже появился специальный чат, где объединились выступающие против Хайдарова женщины. Об этом сообщил телеканалу «360» адвокат Александр Добровинский.

«Некоторое время назад несколько агрессивных барышень создали чат. В этом чате обсуждают и готовят некие действия, имеющие, насколько мы теперь понимаем, все признаки состава ряда преступлений», - рассказал правозащитник.

По словам Добровинского, некоторые участницы чата не являлись пациентками Хайдарова. При этом, возглавляет группу, якобы, юрист.

«Соответствующая реакция моего доверителя Тимура Хайдарова уже последовала», - поделился адвокат.

Напомним, ранее около 60 человек, включая популярных певиц Славу и и Любовь Успенскую, которые пострадали от рук звездного хирурга, подписали обращение в Следственный комитет с просьбой проверить деятельность Тимура Хайдарова.

По словам самого хирурга, работа с певицей Славой была выполнена профессионально. Также она, якобы, попала под влияние некоторых людей.