Путин провел встречу с председателем Совфеда Матвиенко в Кремле

Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 1 августа провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Кремле.

Путин выслушал доклад Матвиенко о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. Спикер Совфеда также рассказала о приоритетности законов поддержки экономики и бизнеса в условиях антироссийских санкций.

Кроме того, как писал KP.RU, Матвиенко предложила главе государства создать совет по интеграции новых регионов на примере Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и заслушал доклад об итогах работы ГД в весеннюю сессию.