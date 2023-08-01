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НовостиПолитика1 августа 2023 17:02

Путин провел встречу с председателем Совфеда Матвиенко в Кремле

Глава государства заслушал доклад Матвиенко о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко

Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Матвиенко

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин 1 августа провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко в Кремле.

Путин выслушал доклад Матвиенко о результатах работы Совфеда в весеннюю сессию. Спикер Совфеда также рассказала о приоритетности законов поддержки экономики и бизнеса в условиях антироссийских санкций.

Кроме того, как писал KP.RU, Матвиенко предложила главе государства создать совет по интеграции новых регионов на примере Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и заслушал доклад об итогах работы ГД в весеннюю сессию.