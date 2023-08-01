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НовостиПроисшествия1 августа 2023 17:05

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой Конье

В центральной Турции зафиксированы подземные толчки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой Конье

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в турецкой Конье

Фото: Юлия СМИРНОВА

В центральной Турции, в провинции Коньячно произошло землетрясение во вторник, 1 августа. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Эпицентр землятресения магнитудой 5,1 находился на глубине 7 км в провинции Конья, сообщили в центре.

Данных о пострадавших в результате ЧП и разрушениях не было.

25 июля 2023 года также в Турции в провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщило Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).