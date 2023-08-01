Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву с 1 августа 2023 года

Авиакомпания "Туркменистан" приостановила полеты в Москву Фото: REUTERS

Авиакомпания "Туркменистан" на своем официальном сайте объявила о приостановке полетов в Москву по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад начиная с 1 августа 2023 года.

Рейсы будут временно выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад.

Причиной такому решения послужила "воздушная обстановка в Московской воздушной зоне", а также "оценка рисков в целях обеспечения безопасности полетов".

Напомним, сейчас только две авиакомпании осуществляют перевозки из Туркмении в Россию - S7 и "Туркменские авиалинии". Билеты можно купить в Москву и Казань. По данным ТАСС, рейсов из Ашхабада в Москву не будет до 22 августа.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что в ночь на 30 июля и на 1 августа украинские беспилотники предприняли попытку атаки на офисные здания в "Москва-Сити". Российская система ПВО сбила вражеские БПЛА, чьи осколки оставили незначительные повреждения на фасаде зданий.

ООН и ЕС раскритиковали действия киевского режима, а в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ оставляет за собой право жестко ответить на террористические действия Украины.