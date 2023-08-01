NYT: инновационное размещение мин российскими войсками привел к разгрому ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские бойцы инновационным способом расположили мины в зоне спецоперации. Данная техника позволила разгромить украинскую бронетехнику, сообщает New York Times, ссылаясь на экспертов.

Как отметил старший научный сотрудник Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Роб Ли, из-за этого украинские войска снизили темпы продвижения и понесли значительные потери.

В материале также говорится, что за два месяца боев ВСУ не смогли добиться никаких успехов, а инновационная расстановка мин стала сложным препятствием для бойцов. Украинские военные и без того испытывают нехватку оборудования для разминирование, пишет издание.

Стоит отметить, что украинские военные пожаловались на стойкость российских обороняющих военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что сейчас сопротивление российских вооруженных сил заметно усиливается.