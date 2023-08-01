Россия не поддержала программу США в Совбезе ООН из-за Украины и Сирии

Россия выступила против программы США в ООН из-за Украины и Сирии Фото: REUTERS

Россия выступила против программы председательства США в Совете Безопасности ООН в августе. Об этом журналистам сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам Полянского, в программе американцев было "два камня преткновения", один из которых связан с украинским вопросом. Так, США хотели официально внести в программу работы заседание по Украине, хотя для этого нет оснований.

"Украина не является предметом каких-либо резолюций СБ ООН... Мы не видим формальных оснований для включения этой темы как таковой в программу работы", - объяснил Полянский.

Кроме того, российская сторона выразила возражение в связи с позицией Вашингтона по Сирии. "Мы и не только мы давно выступаем за то, чтобы не обсуждать каждый месяц три отдельных аспекта ситуации в Сирии", - отметил Полянский.

Ранее в ООН выступили с призывом прекратить атаки беспилотников на Москву, а также выразили обеспокоенность в связи с применением Киевом кассетных боеприпасов.

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