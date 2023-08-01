Трое несовершеннолетних подозреваются в диверсии на Красноярской железной дороге

Трое несовершеннолетних подозреваются в диверсии на железной дороге в Краснодаре Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае трое несовершеннолетних подозреваются в диверсии на железной дороге. На рельсах горели два релейных шкафа, сообщает восточное межрегиональное управление следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщает ведомство, трое несовершеннолетних выполняли задание неустановленного лица. Они подожгли два релейных шкафа на перегоне станций Шушь-Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье диверсия. Несовершеннолетним уже предъявлено обвинение. Деятельность троих подростков пресекли сотрудники ФСБ.

Кроме того, 1 августа в Тюменской области сошел с рельсов грузовой поезд. Пять вагонов с кирпичами перевернулись на железнодорожных путях.